Уехавших в США российских спортсменов объявили в розыск

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида не уведомили российскую сторону, что собираются принять участие в американских соревнованиях.

Супруги Бида живут в Калифорнии, но еще числятся действующими офицером Росгвардии и военнослужащей. Однако несмотря на свои должности и спортивные обязанности, они не уведомили о своем участии в чемпионате США. Российская сторона не давала согласия. Ситуацией заинтересовались в МВД РФ, пишет ТАСС.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — сообщается в базе ведомства.

Супругу спортсмена также объявили в розыск. Однако уточнений по статье пока нет.

Сергей Бида — Заслуженный мастер спорта России, призер 2020 года Олимпиады в Токио в командном турнире. Его супруга Виолетта Бида олимпийская чемпионка по шпагам, взявшая серебро в 2019 году.