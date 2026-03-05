Не хлебом единым: протоиерей назвал три дела, которые спасут душу в Великий пост

С 23 февраля по 11 апреля у православных христиан продолжается Великий пост. Многие воспринимают это время исключительно как гастрономическое испытание, убирая из рациона мясо, молоко и яйца. Но, как предупреждают священнослужители, такой подход не имеет ничего общего с истинной целью поста — духовным обновлением и спасением души.

Протоиерей Иоанн Ильницкий из Дубны в беседе с REGIONS подчеркнул: ограничение в еде — лишь инструмент, а не самоцель. По его словам, пост становится пустым, если человек продолжает злиться, осуждать окружающих, проводить время в соцсетях или перед телевизором за просмотром сомнительных передач.

«Да, мы ограничиваем тело, но для того, чтобы душа смогла говорить громче. Многие думают: если я не ем мясо, молоко и яйца — значит, я пощусь. Но если в это же время человек злится, осуждает, смотрит недостойные фильмы или тратит часы в соцсетях — такой пост не приносит плода, душа не исцеляется», — подчеркнул он.

Церковь призывает верующих к троекратному усилию: воздержанию в пище, усмирению страстей и делам милосердия. Это три вещи, которые помогут спасти душу.

Протоиерей Иоанн советует заменить развлечения на молитву, праздные разговоры — на чтение Священного Писания, а раздражение — на терпение. Особое место в этот период занимает помощь ближним: навещать больных, поддерживать родных и прощать обиды важнее любых постных рецептов.

Батюшка предостерегает от распространенной ошибки — устраивать так называемые «постные застолья» с изысканными блюдами. Это, по его мнению, подменяет суть покаяния и превращает святое время в чревоугодие наоборот.

В дни Великого поста верующим рекомендовано чаще бывать в храме, особенно по воскресеньям и в праздничные дни, исповедоваться и причащаться, читать Евангелие и жития святых. Только такой комплексный подход, уверен протоиерей, способен привести к настоящей внутренней перезагрузке и исцелению души.

