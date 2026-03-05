«Миллионы грехов появятся в Сети»: священник рассказал об опасности исповеди чат-боту

Пока одни прихожане ищут духовные советы у нейросетей, настоятель Введенского храма Каширы иерей Валерий Сосковец призывает их остановиться. В выпуске ток-шоу «Осторожно! ИИ вместо священника» на телеканале «Спас» он жестко высказался о новомодном увлечении — обращении к искусственному интеллекту за духовными наставлениями, передает портал REGIONS .

«Это повод для исповеди, несомненно. Потому что человек повреждается в самом основном — в духовной жизни, ведь он себе избрал учителя вне тела Христова. Понимаете, Церковь — это тело Христово. Голова — Христос. Собственно говоря, все люди, входящие в церковь — это члены тела Христова», — заявил священник.

По его словам, проблема шире, чем кажется. Социальные сети буквально наводнили каналы, которые якобы ведут священники, но на самом деле и видео, и тексты созданы нейросетями. «Отец Николай», «батюшка Алексий» — под этими именами скрываются алгоритмы, а не живые люди с реальным местом служения.

Священник пояснил, что даже если бы советы составлял хороший духовник, они не могут быть универсальными. Одному и тому же человеку в разных обстоятельствах нужны разные слова. Искусственный интеллект не видит глаз, не чувствует состояния души — а это, по словам батюшки, имеет решающее значение.

Кроме того, обращение к ИИ за духовной помощью он назвал «доносом на себя».

«Когда вы написали свою исповедь ИИ, это стало данными. Ты пишешь на себя подробный донос. Сейчас очень много про человека „пробить“, огромные базы данных. Если еще будет исповедь в интернете, это большая беда. Миллионы грехов появятся в Сети», — предупредил он.

Впрочем, сам отец Валерий отлично понимает силу интернета. Он ведет популярные блоги, которые суммарно собирают сотни тысяч подписчиков. На своих каналах он говорит не только о церковных темах, но и о воспитании детей, укреплении семьи, борьбе с зависимостями.

