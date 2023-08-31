«Не являются приоритетом»: выяснилось, почему Пугачева не платит мелкие долги

На певицу Аллу Пугачеву подали в суд. Примадонна российской эстрады не пожелала платить 15 тыс. рублей компании «Газпром межрегионгаз», которая обеспечивала газом ее участок в Новой Москве, пишет Mash.

В социальных сетях по этому поводу уже появились удивленные комментарии. Пользователи считают, что такой долг кажется мизерным в масштабах заработка Аллы Борисовны, и уж точно не стоит того, чтобы доводить дело до суда.

Однако, как рассказала бизнес-наставник для предпринимателей и экспоненциальный коуч Нина Мелли, многие звезды, предприниматели, зарабатывая много, забывают о бытовых растратах.

«Конечно, 15 тыс. для Примадонны — маленькая сумма. Показывает ли это, что она не имеет финансового плана, плана расходов? Конечно нет. Люди с высоким доходом могут иметь более высокие расходы и финансовые обязательства. Они могут считать, что маленькие долги не являются приоритетом и откладывать их погашение на второй план», — пояснила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница уточнила, что люди с высоким доходом могут и вовсе не знать о своих мелких долгах или не осознавать их важность.

«Люди, зарабатывающие много денег, могут быть очень занятыми и не иметь достаточно времени для урегулирования мелких финансовых вопросов. Если маленькие долги не имеют серьезных последствий или никак не влияют на кредитную историю, люди могут не испытывать достаточной мотивации для их погашения», — уточнила Мелли.

Но не все люди с высоким доходом не платят маленькие долги, дополнила эксперт. Это зависит от индивидуальных финансовых привычек и образа мышления каждого человека.

Ранее юрист рассказала, получат ли газовщики деньги от Пугачевой.