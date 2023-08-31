«Злоупотребляет правом»: выяснилось, почему Пугачева не платит за газ

У Аллы Пугачевой обнаружился долг перед «Газпром межрегионгаз». Примадонна не доплатила газовикам 15 536 рублей за услуги, предоставляемые на ее участке в 1,2 тысячи квадратов в Новой Москве, пишет Mash.

Ресурсоснабжающая компания обратилась в суд, однако, как рассказала юрист Алла Георгиева, вряд ли процесс увенчается успехом для «Газпром межрегионгаз».

«По всей видимости, Примадонна сознательно не несет материальную ответственность за поставку газа. Возможности есть, желания нет. Она четко понимает, что может уйти от ответственности, являясь гражданкой другой страны (Израиля)», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница напомнила, что по законам нашей страны, иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не живет в РФ, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства.

«В данном случае, иск к производству примут и даже удовлетворят требования «Газпром межрегионгаз», но как будет исполняться решение? Исполнительный листы, выданные российским судом, не имеют юридической силы за рубежом», — объяснила Георгиева.

По ее словам, чтобы взыскать долг с Примадонны на ее новой родине, потребуется проведение сложной процедуры, которая возможна при условии заключения международного договора о правовой помощи.

Не каждый взыскатель решится на такую сложную судебную историю, тем более такие дела — специфика, тут необходимо обладать определенными знаниями, нести дополнительные судебные расходы.

«В данном случае Примадонну, наверняка знающую о долге, нельзя отнести к добросовестному должнику. Зная о том, что можно избежать ответственности, она просто злоупотребляет правом», — уточнила юрист.

Эксперт отметила: чтобы не копить долг, ресурсосберегающей организации следует перестать поставлять газ на участок, находящийся в собственности Аллы Борисовны.

«Такое право у организации имеется по закону. Но для этого лучше уведомить собственника участка надлежащим образом, предоставить срок для оплаты, а в случае невыполнения обязательств — прекратить поставку ресурса. Если так не сделать, долг будет ежемесячно расти. Не думаю, что это кому-то интересно. Кстати, долги передаются по наследству», — подытожила эксперт.

Ранее был раскрыт секрет долгих отношений Пугачевой и ее мужа.