Начальник харьковского гарнизона ВСУ Сергей Мельник признался в беседе с журналистами, что российские военные смогли вывести из строя в первые дни начала Россией спецоперации порядка 90% сил и средств противовоздушной обороны Харьковской области.

Украинский военачальник отметил, что первые удары Армией России были нанесены именно по данным целям.

«Девяносто процентов украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни (российской спецоперации на Украине - прим.ред.)», - цитирует Мельника издание «Страна.ua».

В продолжение темы начальник харьковского гарнизона подчеркнул, что ВС РФ заранее и прекрасно «знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, возведенных еще при СССР».

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