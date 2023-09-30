Не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО
Фото: [© РИА Новости]
Начальник харьковского гарнизона ВСУ Сергей Мельник признался в беседе с журналистами, что российские военные смогли вывести из строя в первые дни начала Россией спецоперации порядка 90% сил и средств противовоздушной обороны Харьковской области.
Украинский военачальник отметил, что первые удары Армией России были нанесены именно по данным целям.
«Девяносто процентов украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни (российской спецоперации на Украине - прим.ред.)», - цитирует Мельника издание «Страна.ua».
В продолжение темы начальник харьковского гарнизона подчеркнул, что ВС РФ заранее и прекрасно «знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, возведенных еще при СССР».
Ранее экс-разведчик США Риттер рассказал, какие еще пять областей Украины Россия присоединит к себе.