«Судьба перекручивается»: экстрасенс рассказала, почему нельзя брать свадебные платья напрокат

Каждая девушка в день свадьбы хочет быть самой красивой. Но, чтобы устроить по-настоящему запоминающийся праздник, нужны немалые средства. Если оставить гостей без ресторана и еды нельзя, то уж на свадебном платье можно сэкономить — так думают некоторые невесты. И ошибаются.

Экстрасенс Инесса Алиева рассказала интернет- изданию «Подмосковье сегодня», почему нельзя экономить на свадебном платье.

«Покупать с рук свадебные платья нежелательно. Потому что оно будет нести разную энергетику. Ведь неизвестно, кем это платье куплено, кто его носил. Мы совсем не знаем его историю», — пояснила Алиева.

Не советует она и брать платья напрокат.

«Судьбы разных людей перекручиваются. В попытке сэкономить люди могут взять на себя чужую судьбу», — подчеркнула экстрасенс.

По ее словам, не стоит также передавать платья по наследству. Но есть и исключения: если у мамы или свекрови был счастливый брак, то «противопоказаний» нет, но если женщина в браке мучилась, то нельзя ни коем случае.

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