«Не пачкается так, как трехлетка»: педиатр рассказала, как часто можно купать новорожденного ребенка

Появление ребенка в семье зачастую сопровождается возникновением большого количества вопросов о том, как «правильно». Кормить, воспитывать и так далее. Подобным вопросом родители задаются и в случае, когда новорожденного необходимо искупать.

Врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова рассказала все, что необходимо знать об этом процессе, чтобы не навредить ребенку.

«Новорожденный ребенок, лежа в своей кроватке, не пачкается так, как трехлетний малыш, который половину дня проводит в песочнице. Поэтому новорожденных детей следует купать не чаще трех раз в неделю», – поделилась Хорошилова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что мыло при купании неврожденного необходимо использовать лишь один раз в 10 дней.

«Не следует забывать о регулярных гигиенических процедурах, включающих в себя умывание каждое утро и подмывание после смены подгузника», – добавила врач.

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