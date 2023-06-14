«Не по судам надо было бегать»: в Госдуме дали ценный совет известной певице-иноагенту

Замоскворецкий суд отклонил иск Земфиры о снятии с нее статуса иноагента. Об этом сообщае т ТАСС.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подчеркнул, что артистке следовало бы задуматься о своем поведении раньше.

«Не по судам надо было бегать, а задумываться еще до того, как подыскивать западное финансирование и совершать какие-либо еще провокационные действия. Надо понять, гражданином какой страны ты являешься, чьи интересы блюдешь и о безопасности какого государства печешься в целом», — отметил парламентарий.

Собеседник добавил, что артисты зачастую «забывают», в какой стране они состоялись, как профессионалы.

«Творческие личности в определенной своей части, к сожалению, иногда ведут себя не совсем справедливо по отношению к своим поклонникам и гражданам той страны, где они родились и состоялись», — продолжил Хамзаев.

Напомним, Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

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