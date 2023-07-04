«Не пользуйтесь духами»: выяснилось, как можно спастись от опасных насекомых летом

Летом в Подмосковье активизируются летающие и жалящие насекомые. Их укусы не только болезненны, они также часто вызывают отеки и зуд, аллергические реакции, которые могут привести к анафилактическому шоку. Об этом предупреждают в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Они очень похожи между собой. И те, и другие очень больно кусаются. Но это не самое страшное. Они переносят такие инфекции, как листериоз, туляремия и брюшной тиф», — рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Там также добавили, что опасны летом и шершни. Жалят только самки шершней, потому что у самцов жала нет. Укус этого насекомого очень болезненный и может обернуться тяжелой аллергической реакцией.

Осы также представляют опасность для человека, но только в том случае, если отмахиваться от них и провоцировать насекомых.

В пресс-службе Мособлкомлеса дали рекомендации, как избежать болезненных укусов и не испортить свой отдых за городом.

«Выезжая на природу, не пользуйтесь духами и ароматическими маслами. Надевайте одежду нейтральных тонов — яркие цвета привлекают оводов. Собираясь на реку или озеро, не размещайтесь слишком близко к водоему. Влажная среда – идеальные условия для слепней. При выборе средств защиты (репеллентов) выбирайте препараты прямого действия», — отметили в пресс-службе.

В случае, если насекомое вас все же укусило, следует снять отек с помощью любого холодного предмета, промыть пораженный участок чистой водой и обработать антисептическим средством — бактерицидным гелем для рук, хлоргексидином, перекисью водорода.

Ранее терапевт Михеева перечислила правила оказания помощи при укусе насекомых.