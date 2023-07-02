Терапевт Михеева перечислила правила оказания помощи при укусе насекомых

По словам врач-терапевта Екатерины Михеевой, при укусе пчелы, осы, шмеля или шершня ни в коем случае не стоит пытаться выдавить яд, необходимо быстро вытащить жало и обработать поврежденный кожный участок перекисью водорода или спиртом. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что подобные укусы опасны не только для аллергиков, но и для здоровых людей.

Так, по мнению медика, возможна ответная реакция организма в виде лихорадки, тошноты, учащенного сердцебиения, затруднения дыхания, резкого падения артериального давления.

Михеева также рекомендует принять антигистаминное средство, а место укуса смазать «Фенистилом».