Не простое, а «золотое»: на прилавках Приморья появились яйца по 520 рублей за девяток

Фото с прилавка одной из торговых сетей Владивостока в Приморском крае выставили в паблике revizor_vdk. Отмечается, что цена за одну упаковку яиц составляет 529,98 рублей.

Но высокая цена, как выяснилось, только полбеды. В упаковке оказался не классический десяток, а всего лишь девять яиц.

В комментариях представители торговой сети ответили хейтерам, подчеркнув, что речь идет о продукции премиум-класса. И даже разъяснили, в чем именно премиум. Яйца везут на Дальний Восток якобы аж из под Костромы.

«Эта ферма расположена в Костромской области. Ее отличительная особенность – содержание кур на свободном выгуле. При таком содержании рацион птиц становится более разнообразным», – прокомментировали представители торговой сети.

Те же, кому продукция за 520 рублей претит, в торговой сети посоветовали прикупить яйца и из другой ценовой категории, выложив всего лишь 130 рублей, и за десяток.

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