Диетолог Журавлева перечислила последствия употребления китайских искусственных яиц

Сейчас активно обсуждается вопрос поставок искусственных яиц из Поднебесной в нашу страну. В их составе содержатся карбонат кальция, карбонат калия, парафин, гипс, лимонная кислота, желатин, квасцы, хлорид кальция, пищевые красители и прочие компоненты. Диетолог Полина Журавлева пояснила, действительно ли вредны подобные яйца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, такие псевдояйца обычно представляют собой продукты растительного происхождения, вроде соевого белка или иных растительных ингредиентов. При умеренном употреблении никакого вреда организму они не принесут.

Эксперт добавила, что подобные яйца могут служить альтернативой обычным для тех, у кого есть аллергия на натуральные яйца и непереносимость компонентов.