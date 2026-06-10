Не сдал ОГЭ — получи профессию: новый закон приняли в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, который меняет судьбу выпускников 9-х классов, не сдавших ОГЭ. Отныне «неуд» становится не приговором, а входным билетом в профессию. Как это будет работать, REGIONS рассказала областной депутат Екатерина Лобышева.

Пока вчерашний школьник готовится к пересдаче, он не останется без дела. Регион за свой счет обучит его востребованной рабочей специальности, напомнила депутат.

Как это работает

Министерство образования определит перечень профессий, колледжи и техникумы, готовые принять таких учеников, а также регламентирует учебный процесс. Первая волна обучения стартует 1 октября 2026 года для тех, кто не сдал экзамены в июне.

«Ключевой принцип новой меры — обучение не будет принудительным. Главная проблема подростка в ситуации провала на экзаменах — это неопределенность и потеря ориентиров. Принятый закон предлагает выход: пока школьник готовится к пересдаче, он может занять это время с пользой и освоить востребованную профессию», — прокомментировала собеседница издания.

Добровольно и без поблажек

Ключевой принцип — обучение не принудительное. Подросток сам решает, воспользоваться таким шансом или нет. При этом закон не освобождает от обязанности сдать ОГЭ. Сначала можно получить профессию, затем — пересдать нужные предметы.

Какие специальности ждут

Перечень профессий синхронизируют с реальными запросами рынка труда. В приоритете — те, которые позволят подростку быстро начать работать: сварщик, автомеханик и другие востребованные специальности.

Депутат назвала инициативу социальным лифтом. Вместо справки об окончании девяти классов подросток получит удостоверение о профессии и реальный шанс встать на ноги.