Не смотрит в глаза и отстраняется: названы главные признаки измены

Главный признак того, что ваш партнер вам изменяет — это его отстраненность, выход из контакта. Об этом рассказал психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.

По его словам, внимательное отношение ко второй половинке поможет сразу выявить такие изменения поведения.

«Стремление уйти от прямого зрительного контакта, закрытость при общении в личных темах, физическая отстраненность. Подобное поведение говорит о том, что в отношениях появилось то, что партнер предпочитает скрывать», — рассказал Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, добавил собеседник, такие признаки характерны для первого периода после измены.

«В дальнейшем человек свыкается с мыслью о собственном предательстве, и значительных изменений поведения может уже и не происходить. Как правило, измена — результат нарушения гармонии в отношениях, которая возникла до этого», — уточнил психолог.

Поэтому, подытожил эксперт, вместо того, чтобы следить за каждым взглядом партнера, стоит развивать отношения в таком русле, чтобы обоим в них было комфортно и интересно. Тогда и потребности в изменах не возникнет, заявил Костеренко.

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