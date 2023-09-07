«Вплоть до психозов»: какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если простить измену

В России отношение к изменам традиционно негативное, однако адюльтер практикуют многие. Случается так, что женщины, желая сохранить семью или перспективные, по их мнению, отношения, прощают своим половинкам «походы налево». Но как выяснилось, такая добродетель может вылиться в проблемы со здоровьем.

О том, к чему приводит решение закрыть глаза на предательство, рассказала психолог Ольга Маркова. По ее словам, снижение самооценки после случившегося — не предел. Воспоминания о неверности избранника способны спровоцировать и более серьезные проблемы.

«Измена — это одна из самых болезненных травм. Потому что в этот момент женщина начинает обвинять себя, в том числе подсознательно, думать, что это с ней что-то не так. Мол, если бы она была какая-то другая, «идеальная», то тогда ей бы не изменили. И если она застревает в этой иррациональной вине, то тогда возможны различные тревожные расстройства, вплоть до психозов», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт поделилась, как стоит правильно и безопасно для своего ментального здоровья реагировать на предательство со стороны возлюбленного. Стопроцентной гарантии нет, но, по словам психолога, предложенный ею сценарий даст возможность сохранить и отношения, и собственную психику. Также определенная модель поведения поможет избежать тяжелых депрессий и прочих последствий на фоне болезненных воспоминаний.

«Измена не происходит просто так — это показатель того, что не все ладно в отношениях. Важно не предпринимать решительных действий, а сначала немного остыть, осознать возможные причины произошедшего, признать свою часть ответственности и ответственность партнера. Поняв возможные мотивы поступка избранника, мы получаем шанс действительно простить его. В результате следует сесть за стол переговоров и обсудить, какие накопились недовольства, какие существуют проблемы и по каким теперь правилам жить», — посоветовала Маркова.

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