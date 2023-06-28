Не только обезболивающее и пластырь: разбираемся, какие медикаменты должны всегда быть в аптечке на даче

Никому и никогда не хочется болеть. Но особенно неприятно, когда недуги или травмы подстерегают нас во время отдыха на даче. На этот случай нужно иметь грамотно собранную аптечку. Расспросили врача, что стоит и не стоит туда класть.

Во время отдыха случиться может все что угодно. Но самые распространенные неприятности – отравление или пищевое расстройство, простуда и всевозможные травмы: от пореза до растяжений.

«В первую очередь соберите все, что необходимо при различных повреждениях кожных покровов: бинты, в том числе эластичный, марля и вата, пластырь. Гемостатическая губка при серьезном порезе и обильном кровотечении. А вот зеленка и йод достаточно устаревшие средства. Лучше возьмите «Мирамистин» или раствор хлоргексидина – для дезинфекции», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Для скорейшего заживления понадобятся «Левомеколь» и «Солкосерил». Также всегда пригодится медицинский спирт, но им нельзя обрабатывать непосредственно кожу. Кроме того, нужны и другие лекарства: жаропонижающие и обезболивающие. А также лучше иметь средства срочной помощи для гипертоников и сердечников.

Лишним не будет также антигистаминное и всевозможные лекарства при отравлениях. Например, «Энтеросгель», «Смекта» и активированный уголь, а также препараты, которые помогают восстановить водно-солевой баланс в организме.

«Не забудьте также о мазях. Во-первых, нужна та, что помогает при болях в спине и мышцах, и та, которая снимает боль от укусов насекомых или контакта с ядовитыми растениями. И еще нужны сосудосуживающие капли для носа при насморке и капли для глаз, которые помогут при попадании инородного тела», – уточнила эксперт.

И разумеется, в каждой аптечке должны быть тонометр и термометр. А ранее мы рассказывали, как собрать аптечку в поездку на море.