«Достаточно всего нескольких средств»: рассказываем, как собрать аптечку для отдыха

Мало кто отправляется в поездку без самых необходимых медикаментов. Но далеко не все собирают дорожную аптечку действительно грамотно. Часто в ней оказываются бесполезные предметы, а нужных лекарств как раз не хватает.

«На самом деле, не нужно брать с собой огромное количество медикаментов. Достаточно лишь нескольких средств. Разумеется, не считая ваших постоянных лекарств. Прежде всего, нужно проверить все средства, которые вы берете с собой на срок годности. Далее важно их правильно упаковать, чтобы в дороге они не испортились», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Эксперт советует взять с собой жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также электролитный раствор, который спасет вас при отравлении. На всякий случай лучше еще взять средства оказания первой помощи при порезах и противовоспалительные капли для глаз и капли для носа от насморка.

Врач также напомнил, что в отпуске нельзя пренебрегать кремом от загара. А также уточнил, что в любом случае лучше захватить с собой средство от ожогов.

Ранее терапевт Тарасенко назвал основные причины частых носовых кровотечений.