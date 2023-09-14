Не только отит: выяснилось, о каких серьезных заболеваниях может сигнализировать боль в ушах

Чаще всего боль в горле ассоциируют с отоларингологическими заболеваниями, самое распространенное из которых — отит.

Однако, как рассказала врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением OncoCareClinic 308 Елена Спирочкина, иногда это может быть симптомом совершенно неожиданных недугов.

«Есть несколько причин боли в ушах, не связанных с отитом: например, она может возникать при черепно-мозговой травме. В этом случае боль острая и сопровождается шумом в ушах. Если кашель, жевание, прием горячих и холодных напитков провоцируют боль, то речь может идти о невралгии языкоглоточного нерва. При этом боль чувствуется в корне языка и отдает в ухо», — отметила Спирочкина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница уточнила, что причиной боли в ушах могут стать также пародонтоз, пульпит, кариес жевательных зубов, периодонтит.

«При этом возникает постоянная и пульсирующая боль, отдающая в висок и шею. В этом случае пациенты могут одновременно ощущать как головную боль, так и заложенность носа», — добавила спикер.

Если же человек сталкивается с пекущей болью, похожей на ожог, то это может быть признаком онкопатологии.

«Сначала боль напоминает о себе эпизодически. Когда же злокачественное образование начинает расти, боль беспокоит постоянно и отдает в висок. Признаками онкологии могут быть и гнойно-кровянистые выделения из уха», — уточнила медик.

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