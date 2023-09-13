«Не болит вообще ничего»: раскрыты шокирующие признаки инфаркта

Даже отсутствие каких-либо недомоганий может быть признаком инфаркта. Об этом рассказала врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением OncoCareClinic308 Елена Спирочкина.

Всего, по ее словам, различают несколько необычных симптомов инфаркта миокарда.

«Первый — это церебральный. Его признаки — головная боль, головокружение. При бронхиальном симптоме пациенты испытывают одышку, чувство нехватки воздуха, вплоть до приступов удушья. Человек не может либо вдохнуть, либо выдохнуть», — уточнила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При абдоминальном симптоме, продолжила врач, пациент испытывает любые боли в области желудка, кишечника, малого таза.

«Есть еще аритмический симптом, когда пациенты вообще не испытывают никаких болей, но жалуются на нарушение ритма сердца. Жалобы звучат следующим образом: «сердце замирает», «сердце стучит слишком быстро», «сердце стучит не ритмично», то есть с перебоями», — рассказала Спирочкина.

Самый опасный вариант инфаркта миокарда, по словам эксперта, — это безболевой.

«В этом случае у пациента не болит вообще ничего, отмечается только повышение давления, общая слабость, недомогание. Человек не чувствует никаких симптомов, ему просто становится нехорошо. Приезжает скорая, врач снимает ЭКГ и констатирует инфаркт», — поделилась собеседница.

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