«Не тратьте время на такого мужчину»: психолог раскрыла сущность всех «пополамщиков»

Несмотря на то, что с детского сада нас приучают делиться, некоторые ребятишки вырастают и воспринимают эту истину в искаженном виде. Тех мужчин, например, которые стремятся все делить пополам, разочарованные женщины называют «пополамщиками» и не хотят быть с ними вместе.

Психолог Натали Легконогих рассказала, почему с «пополамщиком» счастья не построить. По ее словам, мужчины всей душой стремятся к удобству и простоте, и если девушка согласилась за все платить поровну, то вряд ли мужчина захочет что-то менять.

«У женщин все по-другому. Они думают, что выйдут замуж, родят ребенка, и мужчина станет о них заботиться. Но на самом деле — это совершенно не так. Если он не заботился о ней в начале отношений, то с чего бы начинать тогда, когда она не сможет делать свой вклад в семейный бюджет?» — заявила Легконогих интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Девушки, которые строят отношения с «пополамщиками», обречены либо на то, чтобы не иметь детей с таким партнером, либо на то, чтобы воспитывать их самостоятельно, уверена психолог.

«Пополамщик» не будет обеспечивать совместных детей, ведь он привык заботиться только о себе. А те девушки, которые на это соглашаются, скорее всего, травмированы еще с детства, потому что подсознательно думают, что не достойны настоящей заботы», — пояснила Легконогих.

По мнению психолога, мужчина — это защитник и добытчик, ведь именно так заложено природой. Поэтому нет смысла создавать отношения с тем, кто не хочет признавать свою природу, не стремится защищать, помогать, оберегать.

«Готовность нести ответственность — это часть мужской природы, и если этого не происходит, то появляются вот такие «пополамщики». Поэтому если вам начали веско доказывать, что «все пополам» — это прекрасно, просто не тратьте свое время на такого мужчину», — заключила собеседница издания.

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