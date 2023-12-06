«Жена все отберет»: психолог объяснила, почему мужчины не хотят зарабатывать

Бедность — это то, что страшит практически всех людей. Психологи уверены, что вовсе не лень или отсутствие удачи становятся причинами тотального безденежья, а так называемые убеждения, которые не дают человеку использовать свой потенциал по максимуму.

Психолог Натали Легконогих рассказала, что такое «мышление бедности» и как «перепрограммировать» свой мозг на финансовый успех.

По ее словам, «мышление бедности» очень часто передается от родителей к детям. Также очень негативно на рост благосостояния влияет окружение, поэтому необходим жесткий фильтр.

«Существует установка, что деньги — это зло. Часто женщины жалуются, что их мужья мало зарабатывают. Однако не исключена вероятность, что мужчина не хочет зарабатывать больше, ведь жена все равно все отберет — он не видит мотивации к заработку», — рассказала Легконогих интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Страх перед финансовым успехом заложен в нас генетически, уверена эксперт.

«В нашей стране произошло множество исторических событий, которые показали многим людям, что из-за денег они могут пострадать: это и революция, и раскулачивание, и девяностые с разгулом преступности. Все это отложилось в сознании многих на генетическом уровне, поэтому работает такая установка, что деньги — это зло», — пояснила Легконогих.

Если не работать над «мышлением бедности», продолжила психолог, не менять его на позитивные установки, то человек начинает себя чувствовать жертвой и смиряется с такой жизнью.

«Человек становится жертвой, думая, что жизнь тяжела и жестока, что мир несправедлив и дальше будет только хуже. Если окружение живет так же, то ему очень сложно вырваться из этого замкнутого круга. Люди сами создают свою реальность, и какая она будет, зависит от каждого человека. Главное понять, что проблема в голове, а не в обстоятельствах, и начать ее планомерно решать», — отметила эксперт.

Надо проанализировать свою жизнь, найти установки, которые препятствуют заработку. Стоит пойти на курсы, чтобы повысить квалификацию, поменять работу и, конечно, очень жестко отсечь тех, кто не дает развиваться, посоветовала психолог.

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