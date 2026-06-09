Не в агентство, а в интернет: пенсионеры Подмосковья научились бронировать отдых по-умному

Путешественники серебряного возраста из Московской области и Москвы все чаще бронируют жилье самостоятельно, без помощи турагентств. Аналитики «Авито Путешествий» выяснили, что главным критерием для 69% отдыхающих старше 55 лет становится соотношение цены и качества, а еще 54% не готовы жертвовать близостью к пляжу или достопримечательностям. Эти и другие данные авторы исследования предоставили REGIONS .

Исследование платформы опровергает миф о консервативности пожилых туристов. Люди 55+ демонстрируют вдумчивый подход к планированию поездок: средний срок бронирования у них составляет 29 дней. Главные цели — отдых и смена обстановки (68%), а также культурный досуг (39%).

Что выбирают: отели или апартаменты

Предпочтения в размещении разделились. Отели остаются самым популярным вариантом — их бронируют 34% путешественников старше 55 лет. Однако почти треть (29%) отдает предпочтение апартаментам и квартирам. Причем женщины выбирают такой формат заметно чаще мужчин.

Кто как принимает решения

Гендерные различия оказались существенными. Мужчины чаще полагаются на себя (47% против 44% у женщин) и активнее принимают спонтанные решения, договариваясь на месте (21% против 7%). Женщины больше доверяют отзывам и рейтингам (34% против 26%) и чаще обращаются за помощью к детям или внукам.

Разные поколения внутри серебряного возраста

Самые активные путешественники — возрастная группа 55-64 лет. Именно среди них самый высокий процент тех, кто считает, что ездит отдыхать чаще молодежи. А вот среди респондентов старше 65 лет почти 40% не используют онлайн-сервисы для бронирования вовсе.

«Чтобы отдых не принес сюрпризов, мы рекомендуем всегда обсуждать детали во встроенном чате на платформе — это сохранит историю переписки и условия договоренностей, позволит обратиться в поддержку в случае возникновения спорных ситуаций», — пояснила Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

Советы для безопасного бронирования

Эксперты советуют проверять профиль хозяина и отзывы. Значок «Собственность проверена» служит дополнительной гарантией, что объявление не фейк. Также стоит внимательно изучать расположение на карте, актуальность фото и перечень удобств. И главное — никогда не переходить на оплату в мессенджеры или переводом на карты. Безопасная сделка через онлайн-бронирование защищает деньги и гарантирует заезд.

Таким образом, люди старшего поколения формируют устойчивый и осознанный спрос на туристические услуги. Они сочетают традиционную тягу к надежности с современными цифровыми привычками. Для сервисов это сигнал: нужен не просто удобный интерфейс, а понятная, защищенная и прозрачная среда.