«Не верил, что сын погиб, пока не увидел цинковый гроб»: снайпер СВО не смог противостоять танку ВСУ

Младший сержант Шавкат Маняпов был опытным стрелком, который отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом на Украине. Перед этим его уже закалила длительная командировка в Чечне, где ему пришлось воевать с засевшими среди мирных людей боевиками. После Маняпов отправился сражаться с бандеровцами.

На передовой Шавкат командовал отделением, обучал молодых солдат, как правильно обращаться с оружием и перемещаться по полю боя. Ведь реальные боевые условия все же отличаются от полигона. Отец бойца Шакир Маняпов регулярно созванивался с сыном и узнавал, что происходит на фронте.

«Не раз сыну приходилось перевязывать и выводить раненых. Шавкат почти сразу заменил командира, потому что того ранило. И почти каждый день бойцы ловили своими телами осколки от вражеских снарядов. Сын видел это и морально готовился к тому, что может стать следующим», — поделился Шакир с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам отца солдата, его сын, несмотря на наличие супруги и двоих детей, всегда ставил интересы Родины превыше всего. И в октябре 2022 года талантливого снайпера не стало.

«Я до последнего не верил, что сын погиб, пока не увидел цинковый гроб и его лицо в окошке. Я был как в тумане, у жены начались проблемы с сердцем. Как нам сказали, ВСУ обложили дом, в котором сидели наши бойцы. Здание обстреляли танками. Шавкат погиб от осколков», — вздохнул Шакир.

На похороны парня пришли более тысячи человек — так земляки почтили память героя. А на доме, где жил боец, теперь висит растяжка с его фотографией.

Полную историю о бойце спецоперации Шавкате Маняпове читайте в нашем большом материале.