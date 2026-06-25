Недетская история: Чебурашка в зоне СВО сохранил жизнь бойцу «Гене» из Ногинска

Мягкая игрушка, сшитая руками воспитанницы Старокупавинского лицея Марии Недашковской, в буквальном смысле спасла жизни российских солдат в зоне СВО. Боец с позывным Гена рассказал, как Чебурашка стал оберегом, уберегшим от гибели на передовой. Его историю приводит REGIONS .

Талисманы, пошитые подмосковными школьниками, поступили в зону специальной военной операции в составе гуманитарного груза из Старой Купавны. Среди них были Чебурашки и матрешки — трогательные посылки из дома, которые бойцы встретили с особой теплотой.

Как рассказал военный с позывным Гена, они немного задержались во временном штабе, разбирая поступившие продукты. Пока решали, кому достанутся присланные игрушки, вражеский дрон упал на трассу, по которой должен был следовать их транспорт.

«Выехали бы минутой раньше — не рассказывали бы эту историю. Так что талисманы работают — реально спасают жизни», — пояснил боец.

В Старокупавинском лицее отметили, что Мария Недашковская отправляет Чебурашек бойцам не в первый раз. Девочка шила их своими руками и вкладывала в каждую игрушку частичку души, чтобы за ленточкой солдатам стало теплее и уютнее. Когда посылка дошла до адресатов, бойцы подтвердили получение и передали слова благодарности.

Помимо талисманов, ученики и педагоги центра образования «Старокупавинский лицей» собрали и отправили гуманитарную помощь: продукты, одежду и предметы первой необходимости. Но именно Чебурашка, сделанный детскими руками, стал символом домашнего тепла и, как оказалось, настоящим оберегом на передовой.