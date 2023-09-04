«Недобропорядочные могут пользоваться»: российские психологи рассказали, как уберечь детей от совершения непоправимого
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Недавно девятиклассница из Наро-Фоминска покончила с собой. Затем аналогичная трагедия, как сообщил SHOT, произошла уже в Орехово-Зуеве. Там школьница сходила на праздничную линейку, а спустя пару дней решила уйти из жизни.
Как рассказал врач-психотерапевт, кризисный психолог Сергей Пустовойтов, высокий уровень суицидов среди подростков это, к сожалению, трагическая статистика, обусловленная целым рядом психофизиологических факторов.
«Ввиду неустойчивости и инертности подростковой психики, многие недобропорядочные лица могут пользоваться этим как в личных целях, так и в контексте организованных социально-террористических сообществ, различных игр и других явлений. Поэтому, конечно, к подобным инцидентам следует отнестись с предельной внимательностью», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако клинический психолог Яна Валовая добавила, что внешнее влияние опасных игр типа «Синего кита» далеко не всегда является причиной таких опрометчивых поступков.
«Обычно такие игры действуют в сочетании с другими факторами, такими как депрессия, тревожность, семейные проблемы и социальная изоляция. А точнее такие игры — только отражение реальной проблемы ребенка. Суицидальное поведение обычно связано с ментальными проблемами и эмоциональным стрессом», — пояснила эксперт.
Поэтому, по ее словам, важно обеспечивать доступ к качественной психологической помощи и поддержке для детей.
«Семьи и школы играют важную роль в предотвращении суицидального поведения. Важно, чтобы родители и учителя были близки к детям, обеспечивали открытый диалог и обучали адаптивным стратегиям решения проблем», — подытожила Валовая.
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