«Недобропорядочные могут пользоваться»: российские психологи рассказали, как уберечь детей от совершения непоправимого

«Ввиду неустойчивости и инертности подростковой психики, многие недобропорядочные лица могут пользоваться этим как в личных целях, так и в контексте организованных социально-террористических сообществ, различных игр и других явлений. Поэтому, конечно, к подобным инцидентам следует отнестись с предельной внимательностью», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».