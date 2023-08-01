«Дети часто ничего не говорят»: выяснилось, почему родителям сложно спасать подростков

В московском районе Крылатское 15-летний подросток покончил с собой. Как стало известно SHOT , в последнее время у девятиклассника не ладились отношения с родителями. Они ругали его за то, что он слишком много времени проводил в телефоне, хотя в целом семья неблагополучной не считалась.

Психолог Виктория Шигалович рассказала, что сократить количество таких трагедий в России можно. Она предложила вводить в школьные графики регулярное посещение детского психолога.

«Это важно для урегулирования возможных недопониманий между родителями и детьми, для оценки взаимоотношений и устранения причин конфликтов», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шигалович добавила, что дети дома часто ничего не говорят, масштабируют проблему из-за несформированной психики, а у родителей объективное восприятие в отношении своих детей отсутствует.

«Родители не дают объективной оценки эмоциональному состоянию ребенка, так как не вникают в психические процессы этого возрастного периода. Психолог поможет проанализировать ситуацию и своевременно увидеть проблему», — пояснила собеседница.

С этим мнением согласен и юрист Владимир Кузнецов.

«Отталкиваясь от реалий, вариантом решения проблемы будет расширение количества сфер, в которых должен быть задействован школьный психолог: нужны профилактические беседы с детьми, беседы с детьми и родителями и так далее», — уточнил эксперт.

Кузнецов добавил, что школы могут привлекать свой персонал и семьи учащихся к планированию мероприятий по предотвращению самоубийств и предоставлять заинтересованным сторонам полезную информацию по теме.

Ранее эксперт назвал возможные обстоятельства гибели подростка, выпавшего из окна в Воронеже.