Неизвестные люди разгромили в Киеве могилы трех украинских военных

В Киеве от действий неизвестных пострадали три могилы военнослужащих. В одной из них похоронен активист националистической организации «Правый сектор»* Дмитрий Коцюбайло. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

Неизвестные вандалы устроили разгром на кладбище в Киеве. Там пострадали три могилы, принадлежащие военнослужащим ВСУ.

«В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко», - написали журналисты.

Коцюбайло когда-то был одним из руководителей «Правого сектора»*. Весной прошлого года пресса сообщила, что он был убит во время боев за Артемовск. О Пильщикове известно только то, что он служил летчиком.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло покушение на жизнь известного киргизского оппозиционера Айдоса Садыкова. Ему выстрелили в голову, после этого Садыков попал в больницу в тяжелом состоянии.

* Признанная экстремистской в России организация, запрещена на ее територии.