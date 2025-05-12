В Перми мигранты изнасиловали девушку, убили ее, а затем насадили на забор

В ночь на субботу в одном из баров в микрорайоне Закамск города Пермь произошло трагическое событие. По информации, полученной от очевидца, 18-летняя Надежда незадолго до смерти находилась в этом же заведении вместе со своей подругой. А позже она была обнаружена мертвой. Об этом передает телеканал «Царьград».

Свидетель рассказал, что к девушкам начали приставать двое молодых людей, которые оказались выходцами из одной из стран Центральной Азии. Однако девушки попросили их оставить их в покое.

Приятельница ненадолго отошла, а когда вернулась, обнаружила, что Надежды нигде нет. Она обратилась к владельцу заведения, и тот ответил: «Они её [насилуют], но потом привезут обратно, не волнуйтесь».

Спустя некоторое время двое молодых людей, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения в этом здании, вышли на улицу и обнаружили Надежду, лежащую на земле с неестественно вывернутыми конечностями. Её одежда была в беспорядке, а ширинка брюк была расстёгнута.

По словам моей приятельницы, мужчины, которые к ним подходили, были приезжими среднеазиатами.

К настоящему времени известно, что Следственный комитет уже взял возбужденное по данному факту уголовное дело под свой контроль.

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