Нейропсихолог Тур определила причины кошмарных сновидений

По словам нейропсихолога Екатерины Тур, ключевой причиной ночных кошмаров и панических атак является стресс, это реакция организма на накопленную за день тревогу. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она добавила, что при подавлении стресса накапливается тревожность, поэтому в ходе ночного кошмара происходит попытка тела сбросить напряжение. Бессознательное человека начинает генерировать ночные «приключения» для того, чтобы он это прожил, поскольку тело не может долго жить в тревожном напряжении.

По мнению эксперта, в первую очередь при наличии подобных состояний необходимо успокоиться, программировать для себя какое-либо приятное сновидение, какой-то приятный сюжет, который станет расслаблять. Кроме того, важно также учиться отдыхать и «отключать» мозг за два часа до сна.

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