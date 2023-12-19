Нейросеть оценила состояние свыше 14 тысяч сельскохозяйственных участков в Подмосковье

Искусственный интеллект проанализировал состояние свыше 640 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Подмосковье.

Всего за полгода нейросеть оценила более четырнадцати тысяч участков, сообщила пресс-служба областного Мингосуправления.

Как отметила глава ведомства Надежда Куртяник, применение технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве помогает оптимизировать ресурсы, а также вводить в оборот неиспользуемые земли и повышать урожайность.

«В рамках пилотного проекта нейросеть анализирует спутниковые снимки, которые передает Институт космических исследований РАН. Искусственный интеллект проводит математические расчеты и направляет данные о рельефе земельных участков, сведения о погодных условиях», — пояснила министр.

Вся информация отображается в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». По словам Надежды Куртяник, в тестовом режиме было обработано уже свыше 900 изображений.

В прошлом году применение ИИ-технологий позволило выявить более 990 неиспользуемых участков общей площадью почти пятьдесят тысяч гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что Московская область успешно внедряет искусственный интеллект в различные сферы жизни.