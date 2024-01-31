Нейросеть помогла выявить более десяти тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья за месяц

«Среди преимуществ наших мобильных комплексов — возможность привлечь к ответственности в упрощенном режиме нарушителей чистоты, которые не торопятся отрабатывать недочеты. С начала года таким способом выписали 117 постановлений на 2 миллиона 535 тысяч рублей», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.