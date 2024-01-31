Нейросеть помогла выявить более десяти тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья за месяц
Фото: [Пример Нарушения/Пресс-служба ГУСТ МО]
Шесть автомобильных комплексов, оснащенных камерами с искусственным интеллектом, помогли зафиксировать почти 12 тысяч нарушений в сфере содержания территорий Подмосковья за январь. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.
«Среди преимуществ наших мобильных комплексов — возможность привлечь к ответственности в упрощенном режиме нарушителей чистоты, которые не торопятся отрабатывать недочеты. С начала года таким способом выписали 117 постановлений на 2 миллиона 535 тысяч рублей», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве добавили, что чаще всего нейросеть фиксировала случаи несвоевременной уборки пешеходных дорожек и проездов, грязные опоры освещения и вандальные надписи. При этом наименьшее число нарушений выявили в Чехове, Шаховской, Можайске, Наро-Фоминске, Рузе и Ступино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.