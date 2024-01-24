Нейросеть помогла зафиксировать свыше четырех тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья

Автомобили, оснащенные нейросетью, помогли выявить более 4,3 тысячи дефектов в содержании территорий Подмосковья на прошлой неделе. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«Больше всего недочетов искусственный интеллект выявил по теме несвоевременного вывоза снега — обнаружено две тысячи навалов. Также нейросеть зафиксировала случаи загрязнения опор освещения — более 500 дефектов и акты вандализма на городских зданиях и сооружениях — около 400 замечаний, — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве отметили, что после выявления недочетов профильным службам назначают срок их устранения. Если за это время работу не исправят, к ним применят штрафные санкции. С начала этого года в регионе выписали 45 административных протоколов по упрощенной системе на общую сумму более миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.