Нейросеть создала гимн для участников проекта «Активное долголетие»
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Искусственный интеллект создал гимн для участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает Regions.
По данным интернет-издания, саундтрек был написан к пятилетнему юбилею проекта.
«Лето для бабушек и дедушек — это теперь не грядки, а сапы, прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре. А теперь еще и творчество с использованием искусственного интеллекта», — сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
В ведомстве добавили, что за время существования проекта к нему присоединились уже 400 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.