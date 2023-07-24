«Нельзя давать произвола»: священник объяснил, при каких отношениях супругов необходимо расторгнуть брак
Отец Константин объяснил, могут ли родители жены принять меры в случае домашнего насилия
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Женщины, подвергающиеся домашнему насилию со стороны супруга, зачастую боятся принять какие-либо меры, ведь развод — не лучшее решение для православного человека. Часто в отношения супругов не вмешиваются и родственники, так как принято считать, что это их не касается.
Протоиерей Русской Православной Церкви Константин Харитонов рассказал, допустимо ли родственникам семьи вмешиваться в отношения супругов, если речь идет о домашнем насилии.
«Когда происходит насилие в семье, можно вмешиваться всем тем, кто сможет помочь это остановить. Нельзя давать произвола насилию!», — пояснил собеседник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Такой брак, по словам священнослужителя, допустимо расторгнуть, ведь дальнейшее сожительство может угрожать здоровью.
«Если насилие продолжается постоянно, то такого супруга или супругу надо оставить, ради спасения жизни», — добавил протоиерей.
Ранее священник объяснил, допустимо ли православным детям участвовать в квестах про магию.