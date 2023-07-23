«Против законов Божиих»: священник рассказал, как РПЦ относится к детским квестам про магию

Многие современные дети не просто верят в магию, но и часто представляют себя на месте любимых героев. Однако, несмотря на то, что магия является неотъемлемой частью большинства детских сказок, она противоречит православной вере.

Протоиерей Русской Православной Церкви Константин Харитонов рассказал, как Церковь относится к распространению среди детей фильмов, книг и квестов про магию.

«Участвовать в квестах про магию, Хэллоуин, про все то, что против заповедей Божиих - нельзя. Книги про язычество есть разные, поэтому надо выбирать для чтение то, что будет полезным. В этом должны помогать взрослые», — заявил отец Константин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, родители также должны рассказать ребенку про вред магии, чтобы он не попал под влияние неоязыческих сект, которых, продолжил священник, сейчас очень много.

«Человек, по слову св. Василия Великого, должен быть пчелой, которая куда бы не полетела, везде найдет цветок, а не быть подобно мухе, которая найдет свое... Все надо делать с рассуждением, а детям с помощью взрослых», — добавил священнослужитель.

Ранее священник рассказал, как после воровства пожертвований можно искупить грех.