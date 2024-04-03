Алексей Макеев, посол Украины в Германии, ранее высказал неудовольствие теми статьями, которые выходят в газете Berliner Zeitung. По его мнению, они выглядят пророссийски. Обычные немцы поставили украинца на место, свое мнение они высказали в социальной сети Х.

Макеев отметился в этой соцсети своими критическими статьями. Под его публикациями немедленно стали появляться гневные отзывы. Ему напомнили, что в самой Украине дела с демократией гораздо хуже, чем в ФРГ. На немецкой же территории царит свобода слова и печати. У разных масс-медиа может быть различная точка зрения.

«И вы ещё называете себя «дипломатом»? Berliner Zeitung - одна из лучших газет в Берлине. Не все должны плясать под вашу дудку», - указали ему.

Очень распространенным мнением стало то, что украинцы не приемлют чужой точки зрения. Они постарались бы прикрыть газету, а ее сотрудников поувольнять. Таким образом они борются с правдой, которая категорически не соответствует официальной позиции властей Украины.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек разразился пессимистичным прогнозом по поводу украинского конфликта. По его мнению, ждать скорого и счастливого завершения боевых действий не стоит.