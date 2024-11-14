Немецких автопроизводителей, терпящих убытки, призвали вернуться в Россию, пока рынок не захватили «китайцы»

Немецким автопроизводителям настоятельно рекомендуют задуматься о возвращении на российский рынок, пока его окончательно не занял Китай. Об этом сообщило Berliner Zeitung.

Издание подчеркивает, что немцам стоит задуматься о том, кто на самом деле понес урон от введенных санкций. Ведь рынок автомобилей в России очень быстро стал заполнен китайскими производителями, и россиян не мучает дефицит автомобилей.

Тем не менее для немецких компаний все еще есть шанс, утверждает газета. Если такие автогиганты, как BMW и Mercedes, которые сейчас сталкиваются с огромными убытками, проявят инициативу и восстановят свои поставки в Россию в течение ближайшего года — возможно, спрос на их автомобили вновь возрастет.

Ранее сообщалось, что Япония официально разрешила гражданам РФ покупать и вывозить «мягкие» гибриды.