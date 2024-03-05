Немецкий министр обороны Писториус собрался вернуть в Германии всеобщую воинскую обязанность

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус планирует ввести в стране общую воинскую обязанность для всех граждан. Это должно быть сделано еще до выборов бундестага в следующем году. Об этом сообщила газета Spiegel.

Писториус выпустил распоряжение внутри своего ведомства, чтобы подчиненные предоставили ему проект по введению в ФРГ всеобщей воинской повинности по образцу шведской. Там призыву могут подлежать все граждане, но их заставляют проходить тесты, на основе которых в армию отправляется часть из них. Так и в Германии, призывать будут наиболее подготовленных для службы, а также склонных к ней по своему характеру.

«Министр намеревается достигнуть принципиального решения о воинской обязанности в течение этого законодательного периода», - сообщили журналисты.

Текущий период заканчивается осенью 2025 года, когда будут проходить перевыборы депутатов бундестага. На протяжении всего полутора лет Германии предстоит вернуться к системе обязательного призыва в армии, которая была отменена еще 13 лет назад.

Ранее Писториус подтвердил подлинность разговоров своих подчиненных, которые обсуждали планы удара ракетами по Крымскому мосту. Он при этом попросил не влюбляться в российского президента Путина.