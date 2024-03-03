Глава Минобороны Германии Писториус попросил не влюбляться в Путина

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус впервые прокомментировал информацию о публикации разговора немецких военных, обсуждавших возможную атаку дальнобойными ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Писториус подтвердил произошедшее, подчеркнув, обсуждение различных сценариев вовсе не означает «зеленого света» для передачи Украине ракет Taurus, пишет немецкий таблоид Bild.

Слив же в сеть указанных аудио пленок министр назвал «частью информационной войны России», посоветовав «не влюбляться в президента России Владимира Путина».

«Не надо влюбляться в Путина. Утечка разговора должна рассматриваться в более широком контексте. Не случайно россияне опубликовали запись в конце недели, насыщенной критическими событиями с точки зрения Кремля», — заявил Писториус.

Министр добавил, что Германия уже ведет расследование утечки информации. Ее результаты Минобороны ФРГ представит до конца следующей недели.