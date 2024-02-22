Немецкий журналист рассказал о царящей в Киеве панике

В Киеве распространяется паника из-за успехов российской армии, рассказал в репортаже для телеканала Welt немецкий журналист Грегор Швунг.

В украинской столице за закрытыми дверями говорят об отчаянном положении на фронте. При этом никто не понимает, как будет ситуация развиваться дальше.

Журналист отметил, что у людей нет никакого плана «Б».

Похоже, панические настроения испытывают не только простые граждане, но и высшее руководство Украины. Так, глава СНБО Алексей Данилов потребовал от Запада передать Украине все имеющееся вооружение, так как потом «этот металлолом не понадобится».