Украинские власти потребовали от западных стран передать им все вооружения

Никакое оружие Западу больше не пригодится, поэтому он должен отдать ВСУ все свое оружие и технику. Так считает Алексей Данилов, глава Совета по национальной безопасности и обороны, который дал интервью журналистке Наталье Мосейчук. Она выпустила его на своем Youtube-канале.

По утверждению Данилова, всем союзникам Украины необходимо поступить так, как сделал Дания, которая отдала ВСУ фактически все свое вооружение. Та техника, которая сейчас стоит на вооружении ряда стран, не пригодится в дальнейшем, так как она стремительно устаревает.

«Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Лучше дайте их нам», - указал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Украина гораздо лучше других понимает, как надо использовать технику, поэтому ее, в том числе и авиацию, надо передать ВСУ.

Ранее Данилов выступил со слезными просьбами в сторону Запада о помощи украинской армии. По его утверждению, ВСУ не в состоянии самостоятельно справиться с ВС РФ. Дело обстоит не только в нехватке оружия и боеприпасов, но еще и низком моральном состоянии украинских военнослужащих.