Неофициальный клиент Telegram прекращает работу уже с 1 июля: аналитик назвал причину

Неофициальный клиент Telegram под названием «Телега» прекратит работу с 1 июля. ИТ-аналитик Эльдар Муртазин считает, что такое развитие событий было ожидаемым из-за ограничений со стороны Telegram и проблем с безопасностью приложения. Об этом он заявил в интервью Общественной службе новостей.

Почему приложение закрывается

По словам эксперта, «Телега» создавалась как альтернативный клиент Telegram, которым можно было пользоваться без VPN. Однако приложение не имело официальной поддержки, а вопросы защиты пользовательских данных вызывали серьезные сомнения.

Муртазин отметил, что ранее приложение лишилось сертификатов и было удалено из магазина App Store, что стало одним из факторов, осложнивших его дальнейшую работу.

Репутация и ограничения

Аналитик сообщил, что приложение успели скачать несколько десятков миллионов пользователей в России. Несмотря на широкое распространение, со временем среди пользователей сформировалось мнение о недостаточной безопасности сервиса.

По его оценке, Telegram не предоставлял приложению возможности полноценно работать, поэтому его закрытие стало закономерным итогом.

Попытка создать российскую альтернативу

Муртазин также выразил мнение, что проект стал одной из попыток создать сервис, связанный с Telegram, в российской юрисдикции. Однако, по его словам, реализовать такую идею оказалось невозможно, поэтому инициатива не принесла ожидаемого результата.