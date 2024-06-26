Непредсказуемый пассажир заставил самолет вернуться в аэропорт Нового Уренгоя

Мужчина уже находился на борту самолета, который был на старте перед вылетом. Однако неожиданно пассажир попросил экипаж отложить вылет и вернуть его в аэропорт, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент случился на рейсе Новый Уренгой — Новосибирск. Когда воздушное судно уже стояло на ВПП и готовилось к старту, один из пассажиров сообщил, что лететь отказывается. Перевозчик согласился вернуть мужчину в аэропорт газовой столицы ЯНАО. Самолету пришлось вернуться на стоянку и высадить человека, который по неизвестной причине решил задержаться в северном регионе.

Отметим, что пассажир вправе отказаться от полета в любой момент, даже уже находясь на борту. Сложнее, если судно уже взлетело: в этом случае авиакомпания может потребовать компенсировать ущерб. Добровольный отказ от перевозки не позволит вернуть средства даже при покупке возвратных билетов. Как правило, никаких наказаний за отказ от услуг не следует, только если человек не создавал на борту панику и не дебоширил.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет не смог взлететь из Минеральных Вод в Анталью.