Пассажирский самолет не смог взлететь из Минеральных Вод в Анталью

Самолет должен был доставить пассажиров из аэропорта Минеральных Вод в турецкую Анталью, однако этому помешала техническая неисправность. Об этом пишет Newstracker.ru.

Информация об неполадках появилась на канале Aviaincident. По информации оттуда, 24 июня произошли трудности с вылетом пассажирского самолета AZUR air. Воздушное судно пыталось планово вылететь из аэропорта Минеральных Вод в Анталью. Однако на борту нашли техническую неисправность, которая не позволила отправиться в путь.

Самолет вернули в аэропорт вылета. Пассажиры смогли вылететь в Турцию на час позже. Какая на борту произошла неисправность не уточняется. Никто не пострадал.

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