Несколько летевших в Улан-Удэ пассажирских самолетов «сдуло» ветром в Иркутск

В минувший вторник управление МЧС по республика Бурятия объявило в регионе на среду, 27 марта, штормовое предупреждение. Причиной тому резкое ухудшение погодных условий, возникновение метели, мокрого снега и внушительное усиление ветра, местами до 24 метров в секунду.

По причине шквалистого ветра, сразу нескольким самолетам, выполнявшим рейсы в Улан-Удэ, пришлось экстренно сесть в соседнем Иркутске, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях гендиректор воздушного узла «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Из-за сильных порывов ветра несколько воздушных судов, выполнявших рейсы в Улан-Удэ, ушли на запасной аэродром в Иркутск. Ждем нормализации погоды», — написал Гармаев.

Все пассажиры указанных рейсов размещены в аэропорту Иркутска и ожидают возобновление перелетов. В случае долгой задержки им будет предоставлено горячее питание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал девять регионов России, куда идут аномальные морозы под 40 градусов.