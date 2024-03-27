Весна отменяется — Вильфанд назвал девять регионов России, куда идут аномальные морозы под 40 градусов
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Очень скоро Бурятию, Забайкалье и Иркутскую область скуют 40-градусные морозы, предупредил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, подобная морозная аномалия идет также на север Урала и Сибири.
«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — сказал Вильфанд.
Кроме того, как сообщил специалист, температура воздуха на 7-10 градусов ниже нормы прогнозируется в период с 27 по 29 марта в республике Коми и Ненецком автономном округе. Там диапазон минусовых показателей будет колебаться от 27 до 28 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе удалят морозы до —32 градусов.
«В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до минус 20-23 градусов. В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35. В центре Якутии - до минус 36-40 градусов», — добавил Вильфанд.