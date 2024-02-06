«Нетривиальный выбор»: выяснилось, что заставило «Чикатило» напасть на Бьянку

По информации SHOT, исполнительница хита «Были танцы» приехала на маникюр, когда к ней подбежал незнакомец «с лицом Чикатило» и с палкой, приказав садиться в авто. Звезда громко закричала, после чего нападавший испугался и сбежал.

Клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн усомнилась, что это у нападавшего могли быть психические проблемы.

«С учетом нетривиального выбора оружия, ведь палка — все же бытовой предмет, можно предположить, что нападавший не всерьез готовился причинить вред, а пребывал в состоянии галлюцинаций. Возможно, его поведение было вызвано употреблением наркотиков, а не психическим заболеванием», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ментальному здоровью самой Бьянки, предположила психолог, этот случай тоже вряд ли угрожает.

«Конечно, такой инцидент может сильно напугать певицу, но вряд ли принесет вред ее психическому и психологическому здоровью в долгосрочной перспективе», — добавила Эдельштейн.

Ранее психолог объяснила, что станет с Блиновской из-за депрессии в СИЗО.