«Нетривиальный выбор»: выяснилось, что заставило «Чикатило» напасть на Бьянку
Психолог Эдельштейн: нападавший на Бьянку не хотел ее серьезно покалечить
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Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения известной певицы Бьянки в центре Москвы.
По информации SHOT, исполнительница хита «Были танцы» приехала на маникюр, когда к ней подбежал незнакомец «с лицом Чикатило» и с палкой, приказав садиться в авто. Звезда громко закричала, после чего нападавший испугался и сбежал.
Клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн усомнилась, что это у нападавшего могли быть психические проблемы.
«С учетом нетривиального выбора оружия, ведь палка — все же бытовой предмет, можно предположить, что нападавший не всерьез готовился причинить вред, а пребывал в состоянии галлюцинаций. Возможно, его поведение было вызвано употреблением наркотиков, а не психическим заболеванием», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ментальному здоровью самой Бьянки, предположила психолог, этот случай тоже вряд ли угрожает.
«Конечно, такой инцидент может сильно напугать певицу, но вряд ли принесет вред ее психическому и психологическому здоровью в долгосрочной перспективе», — добавила Эдельштейн.
Ранее психолог объяснила, что станет с Блиновской из-за депрессии в СИЗО.