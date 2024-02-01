«Оставит серьезный отпечаток»: психолог объяснила, что станет с Блиновской из-за депрессии в СИЗО
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Блогер Елена Блиновская находится на грани депрессии и почти не контактирует с сокамерницами в СИЗО. Как сообщает SHOT, от стресса у нее плохой аппетит, из-за чего предпринимательница похудела уже на несколько килограммов.
Клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн объяснила, что происходит с Блиновской.
«Попадание в условия СИЗО после высокого уровня жизни — серьезное испытание. В первую очередь, имеет место внутренний конфликт человека (резкое падение от социального успеха до социального порицания), размышления о своем жизненном пути. Условия в СИЗО для Елены являются безусловно шоковыми по сравнению с ее прошлым», — объяснила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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Происходящее, считает собеседница, может привести к серьезной дезадаптации, вплоть до клинической депрессии или психических расстройств другого спектра. Кроме того, серьезный и внезапно обрушившийся стресс может привести к проблемам с физическим здоровьем.
«Елена определенно переживает очень тяжелое время для себя как для личности и предпринимателя, это может даже повышать риски суицида. Невозможно сказать, требуется ли ей помощь психиатра, но даже если дело Блиновской закончится благополучно — это оставит серьезный отпечаток на ее психическом состоянии», — подчеркнула Эдельштейн.
Ранее юрист Авдеев заявил, что Блиновской могут списать некоторые долги.