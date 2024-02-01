«Оставит серьезный отпечаток»: психолог объяснила, что станет с Блиновской из-за депрессии в СИЗО

«Елена определенно переживает очень тяжелое время для себя как для личности и предпринимателя, это может даже повышать риски суицида. Невозможно сказать, требуется ли ей помощь психиатра, но даже если дело Блиновской закончится благополучно — это оставит серьезный отпечаток на ее психическом состоянии», — подчеркнула Эдельштейн.