Невролог из Дмитрова переехал с семьей в собственную «двушку» благодаря региональной программе

Врач Евгений Суроткин из Дмитровского городского округа принял участие в программе «Социальная ипотека», благодаря чему он смог переехать со своей семьей в собственную двухкомнатную квартиру. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что мужчина работает неврологом в ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница», а его рабочий стаж превышает 15 лет. По словам обладателя сертификата, он мечтал о медицине с детства. Он признался, что еще школьником он очень увлекался биологией, анатомией, соответственно, решил пойти в медицину. А сейчас ему нравится быть полезным для людей.

Семья Суроткиных с двумя детьми долгое время жила в съемной квартире. Коллеги рассказали Евгению о региональной программе приобретения жилья на льготных условиях. Евгений рассказал, что в квартире, которую они выбрали ремонт уже был, но кое-что пришлось довести до ума. А сам дом находится в уютном районе с хорошей инфраструктурой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил врачам ГК «Мать и дитя» государственные и областные награды.